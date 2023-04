Unfall in Oberbalzheim: Kind rennt über Straße und wird von Auto erfasst

Das Mädchen rennt unerwartet auf die Straße, wollte wohl zur Bushaltestelle. Eine Autofahrerin kann den Unfall nicht mehr verhindern.

Bei einem Unfall am Donnerstagmittag in Oberbalzheim (Alb-Donau-Kreis) ist eine Zehnjährige leicht verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr kurz nach 13 Uhr eine 67-Jährige mit ihrem Auto in der Ulmer Straße. Unerwartet sei die Zehnjährige von rechts auf die Straße getreten, heißt es im Polizeibericht. Das Mädchen wollte wohl zur gegenüberliegenden Bushaltestelle. Die Fahrerin des Nissan sei noch etwas ausgewichen. Den Unfall konnte sie aber nicht mehr verhindern und erfasste das Kind mit dem Seitenspiegel.

Durch den Unfall erlitt das Mädchen leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. (AZ)