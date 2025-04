Diese Band aus Memmingen spielt beim Wacken Open Air 2025

Manchmal geht alles vermaledeit (mittelhochdeutsch für verflucht) schnell: Erst vor ein paar Monaten feierte die Mittelalterrock-Band Vermaledeyt aus Memmingen ihr Comeback, nun geht es im Sommer zu einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt.

Gerade noch stand die Band im Proberaum und im Studio, in wenigen Monaten dann auf der Bühne mit Genre-Größen wie Guns N‘ Roses, Machine Head und Papa Roach.

Auf Instagram reagiert die Band dementsprechend euphorisch: „Wir können es kaum fassen und sind unendlich dankbar für die Chance. Wacken war für uns immer ein Traum – und nun wird er wahr!“ Darüber hinaus bedankt sichVermaledeyt bei den Fans: „Ohne euch wäre das nie möglich gewesen. Jetzt wird gefeiert, gedudelt und gerockt!“

Vermaledeyt bringt Memminger Sage auf die große Heavy-Metal-Bühne

Auf dem weltweit bekannten Festival in Schleswig-Holstein wird die Band wohl auch ein Lied über eine Memminger Sage spielen. „Tanz mit dem Tod“ handelt vom „Pfeifer in der Pestgrube“ aus dem Jahr 1503, als der Schwarze Tod in der Stadt wütete. Nach einer durchzechten Nacht verscharrten die Siechknechte ihn als „Schnapsleiche“ in einem Massengrab, weil sie ihn für tot hielten.

Passend zum großen Jubiläumsjahr 1525 der Memminger Bauernartikel soll demnächst außerdem ein Song namens „Frei sein“ erscheinen, teilt die Band auf Nachfrage der Redaktion mit.

Das ist die Memminger Band „Vermaledeyt“

Vermaledeyt ist seit 2004 erfolgreich in der Szene aktiv, auf Festivals und Mittelaltermärkten in ganz Deutschland sowie im benachbarten Ausland. 2014 kam es zur Auflösung der Band. Nach rund zehnjähriger Pause feierte die Band im Dezember 2024 ihr Comeback im Memminger Kaminwerk. Mit im Gepäck: Ihre neue und insgesamt vierte Platte namens „Heimkehr“, die die siebenköpfige Gruppe am 15. November 2024 veröffentlichte.

Die Mittelalter-Band „Vermaledeyt" meldete sich im Dezember 2024 mit einem Konzert im Kaminwerk in Memmingen auf der Bühne zurück. Foto: Christian Gögler

Neben dem Auftritt beim bereits ausverkauften Wacken 2025 im August stehen für die Memminger in diesem Sommer unter anderem Shows beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig und beim Pfingst-Spectaculum in Oranienburg an. Alle Tour-Termine finden Sie hier.