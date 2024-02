Basketball

vor 49 Min.

Ratiopharm Ulm hat Heimrecht im Achtelfinale des Eurocups

Plus Der deutsche Meister gewinnt in Bourg en Bresse mit 85:81, obwohl er eine 18-Punkte-Führung fast komplett verspielt. Am Ende entscheiden drei Rebounds.

Von Pit Meier

Vielleicht war es für den deutschen Meister gar kein Nachteil, dass am letzten Spieltag der Vorrunde der Tabellenführer der Gruppe B der Gegner war. Bourg en Bresse hatte Platz eins schließlich schon vorab sicher und seinen eigentlichen Höhepunkt der Woche bereits erfolgreich hinter sich gebracht: Ein 74:70-Sieg im Spitzenspiel der ersten französischen Liga gegen den Euroleague-Teilnehmer Monaco am Sonntag. Im Eurocup könnte die Luft also schon ein bisschen raus gewesen sein bei der Mannschaft aus der 40.000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Lyon.

Ulm musste zwar nach wie vor auf Juan Nunez und Dakota Mathias verzichten. Aber der Bundesligist startete ebenso stark wie am Sonntag in Berlin und führte schnell mit 7:0, zum Ende des ersten Viertels lag die Mannschaft von Trainer Anton Gavel sogar zweistellig mit 27:17 vorn. Doch anders als gegen Alba hielt Ulm die Intensität und Konzentration auch im zweiten Spielabschnitt hoch. Der deutsche Meister hatte zunächst auf jeden Versuch einer Aufholjagd von Bourg en Bresse eine Antwort und zog zwischenzeitlich auf 15 Punkte weg. Der Halbzeitstand von 52:42 war für die Franzosen sogar etwas schmeichelhaft. Nicht wiederzuerkennen gegenüber seiner eher mittelmäßigen Vorstellung in Berlin war Trevion Williams, für den schon zur großen Pause zwölf Punkte, sechs Rebounds und drei Korbvorlagen in der Statistik standen. Am Ende waren es 17 Punkte, elf Rebounds und sechs Assists.

