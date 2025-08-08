Umfangreiche Bauarbeiten: Memminger Straße in Illertissen halbseitig gesperrt

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit im Stadtgebiet Illertissen führen die Städtischen Werke von Dienstag, 12. August, bis Donnerstag, 14. August 2025 umfangreiche Bauarbeiten zum Einbau eines Schieberkreuzes durch.

Die Arbeiten erfolgen auf Höhe der Zufahrt zum Penny-Markt und zur Vogtmühle in der Memminger Straße. Während der Maßnahme wird der Verkehr im Baustellenbereich halbseitig gesperrt und über eine Ampelanlage geregelt.

Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird teils nachts gearbeitet. Voraussichtlich am 15. August wir die Straße vollständig für den Verkehr freigegeben. (AZ)