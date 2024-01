Bauern demonstrieren am Montag in Illertissen und Neu-Ulm

Mit einer Aktionswoche wehren sich Landwirte gegen die geplanten Kürzungen der Bundesregierung. Der Bauernverband kündigt zwei Kundgebungen im Kreis Neu-Ulm an.

Die Bundesregierung kommt den Landwirtinnen und Landwirten bei den geplanten Kürzungen zwar entgegen. Doch dem Bayerischen Bauernverband (BBV) und seinen Kreisverbänden reicht das nicht. Auch in Neu-Ulm und Illertissen finden deshalb am Montag, 8. Januar, Protestaktionen statt. Sie sind Teil einer Aktionswoche mit dem Titel "Zu viel ist zu viel, jetzt ist Schluss!".

Mehr als 900 Traktoren und mehr als 1000 Landwirtinnen und Landwirte hatten sich bereits am vergangenen Donnerstag zu einer Kundgebung in Günzburg versammelt, um gegen die geplanten Streichungen der Ampelregierung zu demonstrieren. Ein Schlepperkorso legte die Innenstadt lahm. Die Protestaktion war der Auftakt für weitere Aktionen in den nächsten Tagen. Nun kündigt der Bauernverband Neu-Ulm für Montag Kundgebungen auf dem Festplatz in Illertissen und auf dem Parkplatz "Am Muthenhölzle" in Neu-Ulm an.

Bauern-Protest 2024: Kundgebung in Illertissen beginnt um 11 Uhr, in Neu-Ulm um 15 Uhr

Von 8. bis 15. Januar, so ist in der Ankündigung auf der Internetseite des Kreisverbands zu lesen, werden Protestveranstaltungen in den Landeshauptstädten und weiteren großen Städten in Bayern und ganz Deutschland stattfinden. Den Höhepunkt bildet erneut eine große Demo und Kundgebung, die zum Start der Haushaltsberatungen im Bundestag am 15. Januar in Berlin stattfinden soll.

Die Kundgebung in Illertissen beginnt am Montag um 11 Uhr auf dem Festplatz, Veranstalter ist der Verein "Landwirtschaft verbindet Bayern". Die Veranstaltung in Neu-Ulm wird ausgerichtet vom BBV-Kreisverband Neu-Ulm. Sie beginnt um 15 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von 13.30 Uhr an den Parkplatz “Am Muthenhölzle” über die B10 (Europastraße) ansteuern. Wer aus Richtung Nersingen kommt, wird gebeten, am Kreisverkehr Wiblinger Straße zu wenden. Als Rednerin und Redner treten laut Ankündigung BBV-Kreisobmann Andreas Wöhrle, Philipp Jans von "Landwirtschaft verbindet Bayern" und Kreisbäuerin Christiane Ade auf.

Landesbauernverband Baden-Württemberg erinnert an die Spielregeln für Demonstrationen

Der Bauernverband weist auf seiner Internetseite auf folgende Regeln für die Teilnahme hin: Es ist unzulässig, Banner und Plakate an Kanthölzern mit einer Kantenlänge von mehr als zwei Zentimetern, an Rundhölzern mit einem Durchmesser von mehr als zwei Zentimetern oder an Metallstangen anzubringen. Hölzer dürfen maximal zwei Meter lang sein, Banner und Plakate nicht höher als einen Meter. Der Konsum von Alkohol während der Versammlung ist nicht erlaubt.

Auch in Baden-Württemberg sind in den nächsten Tagen zahlreiche Protestaktionen geplant. Der Landesbauernverband schreibt dazu auf seiner Internetseite ausdrücklich: "Wir unterstützen Rettungs- und Pflegedienste, Feuerwehren und Ordnungskräfte. Wir halten uns an Recht und Gesetz und insbesondere an die Spielregeln für Demonstrationen und Veranstaltungen." Zudem sei man ein Verband, der "die demokratischen Gepflogenheiten wahrt. Persönliche Angriffe, Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigungen oder Gewalt lehnen wir ab."