Umbauten im Landratsamt führen zu Baulärm und gesperrten Parkplätzen

Zwei Umbaumaßnahmen starten im Oktober im Landratsamt Neu-Ulm in der Kantstraße. Am Haupteingang im Erdgeschoss werden die Eingangstüren erneuert. Beginn der Vorarbeiten ist Montag, 6. Oktober. Vom 13. bis voraussichtlich 29. Oktober werden die Innen- und Außentüren ausgetauscht. Während der Austauscharbeiten ist der Zugang nur über den Hintereingang am Parkplatz möglich. Der Haupteingang ist gesperrt. Zudem wird ein Teil des Parkplatzes am Landratsamt ab dem 6. Oktober bis voraussichtlich zum Ende der Austauscharbeiten gesperrt.

Am 6. Oktober beginnen im Fachbereich Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht ebenfalls Umbauarbeiten. Davon betroffen sind die Zimmer im Erdgeschoss im Hauptgebäude, in denen der Kundenverkehr stattfindet. Ziel ist es, die Bereiche bürgerfreundlicher zu gestalten. So soll es eine bessere Trennung zwischen den Schaltern und den Arbeitsplätzen geben, damit Gespräche ungestörter geführt werden können. Im Zuge der Umbauarbeiten werden unter anderem der Teppichboden aus den 80er-Jahren durch PVC-Böden ersetzt, Trennwände und Abhangdecken zur Geräuschminimierung eingebaut, Malerarbeiten vorgenommen und der Schalterbereich neu möbliert. Das Ende der Bauarbeiten ist voraussichtlich vor Weihnachten. Zuvor hatte eine Digitalisierung von Papierakten Platz für die Umgestaltung geschaffen.

Umbauarbeiten im Landratsamt Neu-Ulm: Parkplatz teilweise gesperrt

Aufgrund der Bauarbeiten kann es zu Beeinträchtigungen durch Baulärm oder gegebenenfalls zu längeren Wartezeiten kommen. Zudem sind die geänderten Zimmernummern während der Bauzeit zu beachten. Entsprechende Hinweise sind im Ausländeramt angebracht oder können am Informationsschalter im Landratsamt erfragt werden.

Auch der Kundenverkehr in der Zulassungsstelle und in der Führerscheinstelle, die wie das Ausländeramt im Erdgeschoss untergebracht sind, werden vom Baulärm betroffen sein. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, sollen Baumaterial und ähnliches außerhalb der Öffnungszeiten angeliefert werden. (AZ)