Bauschummelei in Senden: „Einen Schwarzbau bekommt man nicht einfach so los“

Senden

Ein Mehrfamilienhaus wird in Senden anders gebaut als geplant, die Tiefgarage hat mangelhaften Brandschutz. Warum der Stadt dennoch die Hände gebunden sind.
Von Stefan Kümmritz
    Bei einem neuen Mehrfamilienhaus in Senden wurden unter anderem Balkone angebaut, die nicht vorgesehen waren.
    Bei einem neuen Mehrfamilienhaus in Senden wurden unter anderem Balkone angebaut, die nicht vorgesehen waren. Foto: Christophe Gateau/dpa (Symbolbild)

    Recht kontroverse Diskussionen gab es bei der jüngsten Sitzung des Sendener Planungs-, Bau- und Umweltausschusses, als es um die Tekturplanung für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit acht Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit zwölf Stellplätzen in der Hittistetter Dorfstraße ging. Auslöser dafür war der Umstand, dass der Bau vom Plan abweicht. Das Landratsamt hatte dies bei einer Baukontrolle festgestellt.

