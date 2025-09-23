Bauschummelei in Senden: „Einen Schwarzbau bekommt man nicht einfach so los“

Recht kontroverse Diskussionen gab es bei der jüngsten Sitzung des Sendener Planungs-, Bau- und Umweltausschusses, als es um die Tekturplanung für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit acht Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit zwölf Stellplätzen in der Hittistetter Dorfstraße ging. Auslöser dafür war der Umstand, dass der Bau vom Plan abweicht. Das Landratsamt hatte dies bei einer Baukontrolle festgestellt.
Senden
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden