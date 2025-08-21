Icon Menü
Baustelle am Martinsplatz: Verkehrsänderungen und neuer Parkplatz in Illertissen

Illertissen

Baustelle am Martinsplatz und in der Spitalstraße

Die Stadt Illertissen erneuert Klinker im Stadtzentrum und legt neuen Parkplatz an. Das hat Folgen für den Autoverkehr.
    • |
    • |
    • |
    Ende August lässt die Stadt an zwei Stellen der Innenstadt bauen.
    Ende August lässt die Stadt an zwei Stellen der Innenstadt bauen. Foto: Bernhard Weizenegger

    An der Zufahrt zum Martinsplatz stehen von Montag, 25. August, bis Donnerstag, 4. September, umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Das Klinkerpflaster sowie kleinere Schadstellen an der Fahrbahn werden ausgebessert. Während der Baumaßnahmen wird die Einbahnstraßenregelung am Martinsplatz und in der Christoph-Rodt-Straße aufgehoben und der Verkehr in zwei Richtungen ermöglicht. Die Zufahrt zu Geschäften und Wohnungen bleibt somit weitestgehend gewährleistet.

    Darüber hinaus lässt die Stadt in der Spitalstraße vor dem WC-Häuschen ein neuen Parkplatz angelegen. Die Baustelle wird voraussichtlich von 1. bis 15. September bestehen. Beide Baustellen sollen zur Verbesserung der Infrastruktur sowie zur Aufwertung des Stadtbildes in Illertissen beitragen. (AZ)

