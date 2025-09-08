Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Baut die Deutsche Bahn Unterführungen in Illertissen?

Illertissen

Wo baut die Deutsche Bahn Unterführungen in Illertissen?

In Senden soll ein solches Projekt kommen, wenn die Illertalbahn ausgebaut wird. In Illertissen werden die Pläne in das Stadtentwicklungskonzept einfließen.
Von Sebastian Mayr
    • |
    • |
    • |
    Am Bahnübergang an der Auer Straße bilden sich Autoschlangen, wenn die Schranken geschlossen sind.
    Am Bahnübergang an der Auer Straße bilden sich Autoschlangen, wenn die Schranken geschlossen sind. Foto: Sebastian Mayr

    Liefert die Deutsche Bahn eine Lösung für einen Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger? Die Bahngleise zerschneiden Illertissen. Nicht nur Bürgermeister Jürgen Eisen wünscht sich, dass sich das ändert. Mit dem Ausbau der Illertalbahn könnte die Hoffnung Wirklichkeit werden: In Senden wollen Stadt und Bahn den Bahnübergang durch eine Unterführung ersetzen, auch der geplante neue Bahnhalt Senden Nord könnte durch unterirdische Wege angeschlossen werden. Schon im Frühjahr teilte eine Bahnsprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit, es gebe Gespräche mit der Stadt Illertissen. Die Ideen könnten bald konkreter werden. Im Oktober will der Konzern seine Pläne dem Stadtrat vorstellen. Das hat Auswirkungen auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK).

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden