Wo baut die Deutsche Bahn Unterführungen in Illertissen?

Liefert die Deutsche Bahn eine Lösung für einen Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger? Die Bahngleise zerschneiden Illertissen. Nicht nur Bürgermeister Jürgen Eisen wünscht sich, dass sich das ändert. Mit dem Ausbau der Illertalbahn könnte die Hoffnung Wirklichkeit werden: In Senden wollen Stadt und Bahn den Bahnübergang durch eine Unterführung ersetzen, auch der geplante neue Bahnhalt Senden Nord könnte durch unterirdische Wege angeschlossen werden. Schon im Frühjahr teilte eine Bahnsprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit, es gebe Gespräche mit der Stadt Illertissen. Die Ideen könnten bald konkreter werden. Im Oktober will der Konzern seine Pläne dem Stadtrat vorstellen. Das hat Auswirkungen auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK).
Illertissen
