Bedarfsabfrage zur Müllentsorgung im Landkreis Neu-Ulm geht in die zweite Runde

Landkreis Neu-Ulm

Bedarfsabfrage zur Müllentsorgung geht in die zweite Runde

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm schreibt erneut Eigentümer und Verwaltungen an. Das sei geplant und keine Folge eines Boykotts, heißt es.
Von Jens Noll
    Für die Umstellung bei der Müllentsorgung zum neuen Jahr will der Abfallwirtschaftsbetrieb in den betroffenen Kommunen wissen, wer welche Tonnen in welcher Größe benötigt.
    Für die Umstellung bei der Müllentsorgung zum neuen Jahr will der Abfallwirtschaftsbetrieb in den betroffenen Kommunen wissen, wer welche Tonnen in welcher Größe benötigt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Viele Haushalte und Unternehmen werden in den nächsten Tagen wieder Post vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm (AWB) bekommen. Denn die Abfrage zum künftigen Mülltonnenbedarf ist noch nicht abgeschlossen. Wie berichtet, schlägt das Themen weiterhin hohe Wellen: Denn viele Bürgerinnen und Bürger beklagen sich darüber, dass die Müllentsorgung für sie im Zuge der Rückübertragung von Januar 2026 an deutlich teurer wird.

