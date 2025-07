Bei den Neuffen Classics gibt es viel zu bestaunen

Auch fast drei Stunden nach offiziellem Beginn der zwölften Weißenhorner Old- und Youngtimershow riss der Zustrom der Teilnehmer noch nicht ab. „Dabei haben wir gar nicht so viel Werbung gemacht, aber das Ambiente hier im Stadtpark lockt halt Teilnehmer und Besucher gleichermaßen an“, freute sich Ralf Heinrich vom Organisationsteam über die enorme Resonanz von bis dahin schon zwischen 130 und 150 Fahrzeugen.

Damit alles perfekt lief, sorgten rund 30 Helfer für Empfang, Anmeldung, Einweisung, Bewirtung und Verpflegung. Bestens gewappnet für den Ansturm wurden zur Mittagszeit etliche Biertischgarnituren zusätzlich aufgestellt, im Schatten der großen Bäume auf der Turnerwiese war generationsübergreifend für jeden was geboten.

Weißenhorn feiert Old- und Youngtimershow Neuffen Classics

Da platzierten sich US-Straßenkreuzer mit Hubraum bis zu 6,4 Liter bei 325 PS protzend neben der BMW Isetta mit zwölf PS. Das BMW-Polizeimotorrad mit Blaulicht in Originalausstattung von Jörg Spazier aus Pfaffenhofen stand ebenso im Blickfeld wie ein über 50 Jahre altes Feuerwehrfahrzeug LF 8 Magirus Deutz von Martin Salzer. Neben antiken Zweirädern – auch „Schwalben“ aus den neuen Bundesländern – Cabrios, Traktoren, Rennwagen aus England, war auch ein in Weißenhorn gebauter Traktor FX Gutter mit 24 PS aus dem Jahr 1959 zu bewundern.

Erinnerungen kamen auf bei den Oldtimern von Opel GT, Kadett und Manta mit und ohne Fuchsschwanz, den Ford Capris und VW Käfern in allen möglichen Varianten, die in den 1970er Jahren auf den Parkplätzen vor Discos und Tanzlokalen allgegenwärtig waren. Bei bestem Sommerwetter startete um 14 Uhr die traditionelle Ausfahrt in die nähere Umgebung, bevor die von der Weißenhorner Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) veranstalteten Neuffen Classics mit Prämierung und Pokalübergabe ausklang.