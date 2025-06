Schäferhundeverein Illertissen freut sich über gelungene Veranstaltungen

Icon Vergrößern Wandertag SV OG Illertissen Foto: OG Illertissen Icon Schließen Schließen Wandertag SV OG Illertissen Foto: OG Illertissen

Die Jugendliche Ronja Wengler bekam ihren Deutschen Schäferhund Xander von der Donauvorstadt als zweijährigen Rüden. Sie trainierte kontinuierlich bis zu dreimal die Woche. Dies sollte sich bezahlt machen. Ende Mai konnte sie bei den Bayerischen Meisterschaften der Landesgruppe Bayern Süd in Kolbenmoor das Ticket für die Deutschen Meisterschaften sichern.

Vorzügliche Leistung vor allem bei der Fährtenarbeit.

Sie führte Xander in der internationalen Gebrauchshundeprüfung eins der Junioren. Diese besteht aus der Fährtenarbeit, der Gehorsamsarbeit und dem Schutzdienst. Bei der Fährtenarbeit muss der Hund eine vorher gelegte Fährte mit entsprechenden Gegenständen suchen und diese verweisen. In der Gehorsamsarbeit muss das Team verschiedene Übungen wie Sitz, Platz und Apportieren meistern. Im Schutzdienst soll der Hund auf Anweisung des Hundeführers den vermeintlichen Einbrecher stellen und verbellen. Hier wird in hoher Trieblage Gehorsam gezeigt. Der Hund sieht den Schutzarm als seine spielerische Beute an, und möchte diese haben. Allerdings kommt er nur ans Ziel wenn er den Kommandos der Hundeführerin folgt. Ronja konnte sich bei der Deutschen Meisterschaft in Heek in der IGP1 mit einer Gesamtleistung von 286 Punkten (Vorzüglich) den ersten Platz sichern. Vor allem bei der Fährtenarbeit konnte das Team eine vorzügliche Leistung mit 98 von 100 Punkten zeigen. Eine respektvolle Leistung bei den hohen Temperaturen.

Dreistündiger Wandertag auch ein Highlight.

Weiteres Highlight war der Wandertag der Ortsgruppe Illertissen an Christi Himmelfahrt. Bei bestem Wetter machten sich 30 Mensch-Hunde-Teams auf zur zehn Kilometer langen festgelegten Strecke ins Hinterland von IIlertissen, vorbei an der Staudengärtnerei und dem Flugplatz. Nach fünf Kilometern gab es eine Pause für die Vier- und Zweibeiner. Nach etwa drei Stunden kamen alle wieder auf der Vereinsanlage an. Andere Vereinsmitglieder hatten bereits für die Verpflegung der Wandernden alles vorbereitet. Zum Mittagessen kamen noch rund 35 weitere Gäste zum geselligen Beisammensein. Bei guten Gesprächen ließen alle den Tag gemeinsam ausklingen.

