Bekommt Weißenhorn bald wieder eine Postfiliale?

Weißenhorn

Bekommt Weißenhorn bald wieder eine Postfiliale?

Seit Ende Juli müssen Menschen aus der Fuggerstadt auf Online-Angebote oder Filialen in Nachbarkommunen ausweichen. Jetzt deutet sich eine neue Möglichkeit an.
Von Jens Noll
    Hier wird keine Post mehr angenommen und ausgegeben: Mit der Schließung des Feneberg-Supermarkts in Weißenhorn hat auch die dortige Postfiliale zugemacht.
    Hier wird keine Post mehr angenommen und ausgegeben: Mit der Schließung des Feneberg-Supermarkts in Weißenhorn hat auch die dortige Postfiliale zugemacht. Foto: Jens Noll (Archivbild)

    Es gibt so vieles zu kaufen in Weißenhorn, aber ein ganz alltägliches Produkt kann man in der Fuggerstadt seit Ende Juli nicht mehr erwerben: eine Briefmarke der Deutschen Post. Die bisherige Postfiliale im ehemaligen Feneberg-Supermarkt auf der Hasenwiese ist bekanntlich geschlossen. Wer Postdienstleistungen nicht übers Internet erledigen kann oder will, muss auf Filialen in den Nachbarkommunen ausweichen. Das nervt viele Bürgerinnen und Bürger. Sie fragen sich, wann denn wieder eine neue Post in Weißenhorn aufmacht. Unsere Redaktion hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt, ob es Neuigkeiten gibt.

