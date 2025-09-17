Bekommt Weißenhorn bald wieder eine Postfiliale?

Es gibt so vieles zu kaufen in Weißenhorn, aber ein ganz alltägliches Produkt kann man in der Fuggerstadt seit Ende Juli nicht mehr erwerben: eine Briefmarke der Deutschen Post. Die bisherige Postfiliale im ehemaligen Feneberg-Supermarkt auf der Hasenwiese ist bekanntlich geschlossen. Wer Postdienstleistungen nicht übers Internet erledigen kann oder will, muss auf Filialen in den Nachbarkommunen ausweichen. Das nervt viele Bürgerinnen und Bürger. Sie fragen sich, wann denn wieder eine neue Post in Weißenhorn aufmacht. Unsere Redaktion hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt, ob es Neuigkeiten gibt.

Jens Noll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Postfiliale Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis