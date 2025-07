Die Wetterprognose ist gruselig. Darum hat die Stadt Illertissen die beiden Konzerte in der Reihe „Live im Sperrbezirk“ abgesagt. Das bedeutet, weder werden die Donau4Musikanten am Freitag, 25. Juli, noch werden die Maybacher, am Samstag, 26. Juli, auf dem Markplatz auftreten. Ersatztermine wird es nicht geben, teilt die Stadt weiter mit. (AZ)

