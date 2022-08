18-Jähriger verprügelt neuen Freund seiner Ex-Freundin

Eigentlich sollte es ein klärendes Gespräch sein, doch dann schlägt ein 18-Jähriger in Bellenberg brutal auf einen 16-Jährigen ein.

Schlägerei an einer Bushaltestelle in Bellenberg: Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 16-Jähriger am Sonntag gegen 2 Uhr an einer Bushaltestelle am südlichen Ende von Bellenberg von einem 18-Jährigen verprügelt.

Der Jüngere der beiden wurde laut Polizei seit einiger Zeit von dem Älteren verbal bedroht, da er mit der Ex-Freundin des Älteren zusammengekommen war. Am Tattag wollte der 16-Jährige die Angelegenheit mit dem 18-Jährigen klären und verabredete sich mit diesem an der besagten Bushaltestelle.

Dort erschienen allerdings nicht nur die beiden Genannten, sondern auch noch einige Freunde des 18-Jährigen. Dieser verhielt sich nach Angaben der Polizei sofort aggressiv und schlug auf den Jüngeren mehrfach ein. Dabei erlitt der Geschädigte zahlreiche Kratzer am gesamten Oberkörper und eine schwerere Verletzung am linken Bein. Der 16-Jährige begab sich schließlich selbstständig in ein nahegelegenes Krankenhaus und erstattete am Nachmittag Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle. Den 18-Jährigen erwertet eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. (AZ)