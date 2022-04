230 Kinder suchen mit den Lacha-Dreggler in Bellenberg Ostereier 

Die Bellenberger Narrenzunft richtet bereits zum 16. Mal ihr traditionelles Ostereiersuchen aus. Mit dem Erlös unterstützt der Verein einen guten Zweck.

Manu Hase – im wirklichen Leben Manuel Schmid und auf unserem Bild im Einsatz für die Osterhasen-Branche – hat 230 Kinder aus der ganzen Umgebung zum Ostereiersuchen mit den der Brauchtumspflege verpflichteten Lacha-Dreggler nach Bellenberg eingeladen. Auch Fragen musste er beantworten, etwa die von Zwillingen aus Straß: „Wer malt die Eier bunt an?“ Dafür habe der Osterhase seine Helfer, auch fleißige Hasenkinder seien dabei, sagte er. Die ganze Osteraktion fußte auf freiwilligem Engagement unter Regie der Bellenberger Narrenzunft. Dank gesponserter Tombolapreise und einem Eintritt von drei Euro kamen alle zu ihren Osterfreuden: Die Kinder konnten im Gegenwert drei bemalte Ostereier samt Überraschungssäckchen und eventuell ein Sonderei finden, zusätzlich unterstützen die Lacha-Dreggler einen guten Zweck. Der Erlös aus den Einnahmen fließt in die Finanzierung der Auffrischungsschulung zweier Therapiehunde, die in der Lindenhofschule in Senden gute Dienste tun. Die Bellenberger Lacha-Dreggler veranstalteten am Montag übrigens schon zum 16. Mal ihr traditionelles Ostereiersuchen. (lor)