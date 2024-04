32-Jähriger tritt Tür eines 49-Jährigen in Bellenberg ein

Ein 32-Jähriger hat Freitagnacht die Tür eines 49-Jährigen in Bellenberg eingetreten. Dahinter steckt wohl eine Verwechslung.

Ein 32-Jähriger hat am Freitag gegen 22.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße in Bellenberg die Haustüre zur Wohnung eines 49-Jährigen eingetreten.

32-Jähriger irrte sich in Bellenberg wohl im Stockwerk

Wie die Polizei mitteilt, war der 32-Jährige zu Besuch bei einer Freundin und hatte sich wohl im Stockwerk geirrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (AZ)