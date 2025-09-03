72-Jährige fährt in Bellenberg beim Einparken ein Auto an, wartet kurz und fährt davon

Vielleicht hatte sie gehofft, dass sie niemand dabei bemerkt hatte. Der Polizei zufolge fuhr am Dienstagnachmittag eine 72-Jährige ein anderes Auto auf einem Supermarktparkplatz in Bellenberg an. Das passierte, als sie mit ihrem Fahrzeug dort einparken wollte. Wie die Polizei berichtet, streifte sie dabei den daneben geparkten Pkw.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall in Bellenberg und notierte sich das Kennzeichen der Frau

Die 72-Jährige blieb der Polizei zufolge einige Minuten in ihrem Fahrzeug sitzen. Anschließend fuhr sie einfach davon. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen der Frau. Anschließend ließ er laut Polizei das Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs im Supermarkt ausrufen. Durch das Kennzeichen konnte die Polizei die 72-Jährige schnell ermitteln. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro. Gegen die Frau leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (AZ)