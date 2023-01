88-Jähriger stürzt mit Fahrrad und wird am Kopf verletzt

Ein Pedelecfahrer muss nach einem Unfall in Bellenberg im Krankenhaus behandelt werden. Der Senior kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Ein 88 Jahre alter Mann ist nach einem Sturz mit einem Pedelec in Bellenberg ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dem Polizeibericht zufolge kam der Senior am Montagnachmittag gegen 17 Uhr ohne Fremdeinwirkung in der Memminger Straße zu Fall. Dabei erlitt der Mann Kopfverletzungen, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. (AZ)