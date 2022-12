Bellenberg

Abschiedskonzert mit Temperament und kleinen Tränen

Plus Die Musikgesellschaft Bellenberg kommt mit ihrer Mischung aus weihnachtlichen und konzertanten Weisen beim Publikum an.

Die Mischung macht's, und die war der Musikgesellschaft Bellenberg beim 45. Weihnachtskonzert am ersten Feiertag in der zum festlichen Konzertsaal umdekorierten Schulturnhalle rundum gelungen. Nach zweijähriger coronabedingter Pause wollten rund 400 Bürgerinnen und Bürger aus Bellenberg gute Musik, Weihnachtsstimmung und einen Ausklang in fröhlicher Runde erleben können. Dazu kam, dass die Dirigentin Monika Wagner aus familiären Gründen aufhört und den Stab an ihre Nachfolgerin Sabrina Botzenhart übergab.

