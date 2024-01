Bellenberg

vor 50 Min.

Ärger wegen neuer Asylunterkunft – Bürgermeister kritisiert Landratsamt

Plus Bellenbergs Bürgermeister Schönfeld erfuhr erst auf Nachfrage im Neu-Ulmer Landratsamt von der geplanten Zuweisung von Asylsuchenden. Wie es weitergehen soll.

Von Regina Langhans

Die Bellenberger waren schneller als die Behörden: Auf ihre Nachricht hin, das Landratsamt lade vor einem Zweifamilienhaus mitten in einem Wohnviertel Betten ab, hakte Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) am Freitag in der Kreisverwaltung in Neu-Ulm nach. Er bekam bestätigt, dass in Bellenberg ein Privathaus angemietet wurde, um 16 Asylsuchende unterzubringen. Am Montag erreichte ein anonymer Brief unsere Redaktion. Darin wird vor einer geplanten Unterbringung von "16 jungen Männern" in Bellenberg gewarnt. Die Anwohner würden das nicht hinnehmen wollen, heißt es darin.

Nachgefragt bei Anwohnern genau dieser Straße, in der 16 Menschen in ein Zweifamilienhaus einziehen sollen, stellt sich heraus: Dort waren am Montagabend die Pläne offensichtlich noch gar nicht bekannt. Anders dagegen bei Bürgermeister Oliver Schönfeld, der gleich vor Ort war und sich über die unzureichenden Informationen aus dem Landratsamt ärgert. Er findet, die unerwartete Flüchtlingszuteilung hätte seitens der Kreisverwaltung auch mit rechtzeitiger Planung vonstattengehen können.

