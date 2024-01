Bellenberg

vor 31 Min.

Ärger wegen neuer Asylunterkunft in Bellenberg: Das sagt das Landratsamt

Am Mittwoch ist dieses Haus in Bellenberg nach Angaben des Landratsamts erstmals mit 17 Personen belegt worden, die zuvor in der Halle im Schulzentrum Pfuhl untergebracht waren.

Plus Das Landratsamt Neu-Ulm reagiert auf Kritik des Bellenberger Bürgermeisters und schildert, was es beim Thema Flüchtlingsunterbringung berücksichtigen muss.

Von Jens Noll

Eine Gruppe von Flüchtlingen, die bislang provisorisch in Pfuhl untergebracht war, kann sich über den Umzug in ein ordentliches Wohngebäude freuen. Die 17 Personen wohnen seit Mittwoch in einem angemieteten Privathaus in einem Wohnviertel in Bellenberg. Weniger erfreut sind einige Menschen in der Gemeinde, weil sie vorab nicht über die Pläne informiert wurden, das Wohnhaus als Asylunterkunft zu nutzen. Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) kritisierte, dass er erst auf Nachfrage im Neu-Ulmer Landratsamt von der geplanten Zuweisung von Asylsuchenden erfuhr (wir berichteten). Nun äußert sich die Kreisbehörde auf Nachfrage unserer Redaktion dazu.

Auf die Frage nach den Gründen, warum der Bürgermeister nicht schon früher Bescheid wusste, teilt Magdalena von Petersdorff von der Pressestelle des Landratsamts mit: "Das Landratsamt Neu-Ulm informiert stets vor der erstmaligen Belegung einer Unterkunft die betroffene Kommune." Auch die Gemeinde Bellenberg sei vor der Verlegung von Asylbewerbern, die bis dahin in der Turnhalle in Pfuhl untergebracht waren, darüber informiert worden. Die Behörde bedauere aber, fügt die Sprecherin hinzu, dass diese Kommunikation nur sehr kurzfristig möglich gewesen sei.

