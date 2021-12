Bellenberg/Altenstadt/Illertissen

Drogen am Steuer: Polizei greift in Bellenberg, Altenstadt und Illertissen ein

Die Polizei erwischte in Bellenberg und Illertissen Autofahrer, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. In Altenstadt fanden Polizisten in einem Fahrzeug Marihuana.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizisten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 33-jährigen Autofahrer im Bereich der Falkenstraße in Bellenberg angehalten. Laut Angaben der Beamten ergaben sich hierbei Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Zudem stand der Mann unter leichtem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert unterhalb der 0,5-Promille-Grenze an. Allerdings reagierte ein Drogenschnelltest dann positiv auf Kokain. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme und die Polizisten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwarten den Mann ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Auch in Illertissen fuhr ein junger Mann unter Drogeneinfluss Auto Darüber hinaus führten Beamte - am Mittwochvormittag in Illertissen - eine allgemeine Verkehrskontrolle im Bereich der Weiherstraße durch. Auch hier ergaben sich den Polizisten zufolge bei einem 21-jährigen Autofahrer Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Zur Beweissicherung erfolgte auch hier eine Blutentnahme und die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwarten den Mann ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Cannabisgeruch bei Anhaltung: Polizei stoppt Fahrzeug in Altenstadt Außerdem entdeckten Polizisten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich der Memminger Straße in Altenstadt eine geringe Menge Marihuana in einem Auto. Schon bei der Anhaltung des Fahrzeugs am späten Mittwochabend nahmen die Beamten deutlichen Cannabisgeruch wahr. Lesen Sie dazu auch Altenstadt Fund bei Kontrolle nahe Altenstadt: Frau hat Marihuana bei sich

