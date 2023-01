Arbeiten an der Wasserleitung: Sperrung in Bellenberg bis Ende April

In Bellenberg beginnen Bauarbeiten, betroffen davon ist die Staatsstraße 2031.

In Bellenberg steht eine monatelange Straßensperrung an. Wie das Landratsamt Neu-Ulm mitteilt, ist die Staatsstraße 2031 in Bellenberg vom 23. Januar bis 30. April aufgrund von Wasserleitungsarbeiten gesperrt. Betroffen sind der Einmündungsbereich Ulmer Straße und die Straße „Am Kirchberg“. Eine Umleitung ist für den Zeitraum über die Bauerngasse eingerichtet. (AZ)