Unbekannte brechen in Firmengelände in Bellenberg und Au ein

Unbefugte knacken Schlösser an zwei Zufahrtstoren eines Unternehmens in Bellenberg und Au. Was die Täter auf den beiden Grundstücken wollten, ist unklar.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, haben unbekannte Personen sowohl ein Firmengelände in Bellenberg an der Straße Plattenäcker, als auch in Au an der Straße Am Mühlbach widerrechtlich betreten. Die Gelände gehören nach Angaben der Polizei derselben Firma. In beiden Fällen wurden an den Zufahrtstoren die Schlösser aufgebrochen und entwendet. Auf den Grundstücken selbst wurde nichts beschädigt und auch nichts gestohlen.

Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise

Das Tor in Bellenberg haben die Unbekannten laut Polizeibericht im Anschluss an die Tat mit einem blauen Kabelbinder wieder verschlossen. Die näheren Tatumstände sind derzeit noch unklar. Auch der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)