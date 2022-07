Auch Bellenberg bekommt ein Angebot für den Glasfaserausbau

Lokal Nach Illertissen und Vöhringen wirbt die Deutsche Glasfaser nun auch in Bellenberg für den flächendeckenden Ausbau. Das sagt der Gemeinderat dazu.

Die Kommune befürwortet das Angebot eines flächendeckenden Glasfaserausbaus der Firma Deutsche Glasfaser in Bellenberg. Der Gemeinderat unterstützt das Vorhaben der in Nordrhein-Westfalen ansässigen Firma. Die hatte auch Illertissen und Vöhringen bereits ein entsprechendes Angebot gemacht.