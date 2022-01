Aus gemütlichem Lagerfeuer wird Brand in Bellenberg

Bei einer Geburtstagsfeier haben Anwohner in Bellenberg ein Lagerfeuer angezündet. Holzreste und Asche lösten am nächsten Tag einen Brand aus.

Bei einem Brand in Bellenberg ist am Wochenende ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner im Zusammenhang mit einem Geburtstag am Freitagabend ein gemütliches Lagerfeuer auf einem Privatanwesen entzündet. Am Folgetag entsorgten sie die Holzreste und die Asche in der eigenen Mülltonne. Da die Glut jedoch noch nicht gänzlich erloschen war, kam es kurz darauf zur Brandentwicklung der Mülltonne.

In der Folge brannten mehrere nebeneinanderstehende Mülltonnen nieder und beschädigten hierbei die eigene Gartenhütte sowie eine angrenzende Garage des Nachbargrundstücks. Die Freiwillige Feuerwehr Bellenberg war im Einsatz und löschte das Feuer. Aufgrund des Fremdschadens wird gegen den 46-jährigen Verursacher wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. (AZ)