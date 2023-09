Auto rollt Berg hinab und gegen einen Gartenzaun

Ein Auto macht sich auf einer abschüssigen Straße in Bellenberg selbstständig und beschädigt einen Zaun. Die Besitzerin muss ein Verwarnungsgeld bezahlen.

Ein fahrerloses Auto ist in Bellenberg eine abschüssige Straße hinuntergerollt und hat dabei einen Gartenzaun beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Mann am Mittwochmittag bei der Dienststelle an berichtete, dass ein fremdes Auto in seinen Gartenzaun gerollt sei. Es stellte sich heraus, dass eine 67-jährige Frau ihr Auto auf der abschüssigen Straße Am Kirchberg abgestellt und die Handbremse angezogen hatte. Allerdings hatte die Frau laut Polizeibericht keinen Gang eingelegt, bevor sie aus dem Auto stieg.

Personen kamen bei dem Unfall in Bellenberg nicht zu Schaden

So machte sich das Auto nach einiger Zeit selbstständig, rollte den Berg hinab und krachte gegen den Gartenzaun. Personen wurden dadurch glücklicherweise weder verletzt noch gefährdet. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Die 67-Jährige musste bei der Polizei ein Verwarnungsgeld bezahlen. (AZ)