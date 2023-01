Autofahrer baut Unfall, flieht - und verliert dabei sein Kennzeichen

Ein Autofahrer ist in Bellenberg gegen eine Mittelinsel gefahren und dann abgehauen. Er hat jedoch sein vorderes Kennzeichen am Unfallort verloren.

Der Fahrer eines blauen Kleinwagens ist laut Polizei am Samstag um die Mittagszeit zu weit in die Fahrbahnmitte einer Straße in Bellenberg gekommen und hat deswegen eine Verkehrsinsel überfahren. Im Anschluss setzte er zurück und entfernte sich von der Unfallstelle. Sein vorderes Kennzeichen blieb jedoch vor Ort liegen.

Aufmerksame Zeugen meldeten den Vorfall bei der Polizei. Der Fahrer, ein 76-jähriger Mann, kehrte bis zum Eintreffen der Streife selbstständig an die Unfallstelle zurück. Ihn erwartet nun dennoch ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Gesamtschaden beträgt rund 1600 Euro. (AZ)