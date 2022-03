Bauarbeiten: Weitere Bahnübergänge im Kreis Neu-Ulm werden gesperrt

Nach Au und Bellenberg stehen im März auch in Herrenstetten, Jedesheim und Illertissen Sanierungsarbeiten an. Das müssen Autofahrer wissen.

Die Bauarbeiten am Bahnübergang Au sind bereits abgeschlossen, jetzt werden zwei weitere Bahnübergänge im südlichen Landkreis Neu-Ulm saniert. Deswegen stehen im März Straßensperrungen in Bellenberg und Herrenstetten an.

Wie berichtet, wird nach dem Übergang Aumühle bei Illertissen nun in Bellenberg der Bahnübergang „Illerstraße“ saniert. Dieser wird deshalb von Freitag, 11. März, 7 Uhr, bis Samstag, 12. März, 18 Uhr, komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen über folgende Strecke: Ulmer Straße – Memminger Straße – Bahnhofstraße – Auer Straße – lllertaltangente. Die Umleitungsstrecke gilt auch für Fußgänger und Radfahrer.

Im Altenstadter Ortsteil Herrenstetten sind am Bahnübergang „Hammerschmiede“ im selben Zeitraum ebenfalls Sanierungsarbeiten notwendig. Die Sperrung erfolgt auch hier von Freitag, 11. März, 7 Uhr, bis Samstag, 12. März, 18 Uhr. Eine Umleitungsstrecke wird in beide Richtungen folgendermaßen ausgeschildert: lllertisser Straße – Mühlbachstraße – Weidenweg – Alter Bachweg.

Bahn: Zwei weitere Sperrungen im Stadtgebiet von Illertissen

Im Illertisser Ortsteil Jedesheim soll der Bahnübergang „Stelleweg“ saniert werden. Der Übergang ist dazu ebenfalls von Freitag, 11. März, 12 Uhr, bis Samstag, 12. März, 18 Uhr, vollständig gesperrt. Eine Umleitung verläuft hier in beiden Richtungen über die Staatsstraße 2031 – Binsengrabenweg – Stelleweg.

Und auch in Illertissen selbst werden am Bahnübergang „Auer Straße" Sanierungsarbeiten durchgeführt. Hierfür wird der Übergang von Samstag, 12. März, 7 Uhr, bis Montag, 14. März, 18 Uhr, für den Verkehr komplett gesperrt. Eine Umleitung ist über folgende Route ausgeschildert: Ulmer Straße – Nordtangente – Werkstraße. Die Umleitungsstrecke gilt auch für Fußgänger und Radfahrer. (AZ)