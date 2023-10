Bellenberg ehrt seinen großen Sohn Rudolf Mang

In einem Festakt rufen Bürgermeister Oliver Schönfeld und Zeitzeugen die Leistung des als "Bär von Bellenberg" bekannt gewordenen Gewichthebers in Erinnerung. Nun trägt eine Straße seinen Namen.

Fünf Jahre nach dem plötzlichen Tod von Rudolf Mang hat Bellenberg seinen berühmten Sohn, der als Gewichtheber in den 1960er Jahren sein Dorf weltbekannt machte, in einem Straßennamen verewigt: "Am Sportplatz" heißt jetzt "Rudolf-Mang-Straße". Beim Festakt mit Heidemarie Mang, Nichte Andrea Mang, Zeitgenossen und einer Laudatio von Wolfgang Schrapp, früherer Vorsitzender des örtlichen Athletik-Sportvereins, war zu hören, dass der "Bär von Bellenberg" trotz Weltrekorde und olympischem Silber 1972 sein sympathisches Wesen bewahrt habe.

Er wählte den Zweikampf mit dem Eisen

Mit der Umwidmung der Zufahrt zur heutigen ASV-Halle bekomme die Ehrerweisung den richtigen Ort, war sich der Gemeinderat Ende 2022 einig, als dies auf Antrag von Wolfgang Schrapp ( Freie Wähler) beschlossen wurde. Denn beim Athletik-Sportverein sei Rudolf Mang schließlich groß geworden und zum Gewichtheben gekommen, hieß es. Die Würdigung durch die Kommune wurde mit angeregt von den ehemaligen Sportkameraden Johann Dischinger aus Osterhofen und Dr. Karl Greiner aus Landshut. Sie teilten mit Mang die Leidenschaft für das Gewichtheben und riefen beim Festakt mit geladenen Gästen im Sitzungssaal gemeinsame Wettkämpfe in Erinnerung: "Rudi wollte mit seinen Bärenkräften keinem Menschen wehtun und wählte daher den Zweikampf mit dem Eisen." Er habe die Hanteln mit derartiger Entschlossenheit angepackt, dass es zum Staunen war. Bürgermeister Oliver Schönfeld sagte, selbst wenn die Erfolge Mangs nun schon zurücklägen, lebe der Ruf des Bellenberger Bären weiter: "Wenn ich mich als Bellenberger ausweise, heißt es immer noch: also von dort, wo der Bär herkommt."

Dabei habe sich Rudolf Mang anfangs über den zur Marke gewordenen Beinamen genervt gezeigt und erst später damit arrangiert, erzählte Wolfgang Schrapp in seiner Laudatio. "Rudl", wie ihn die Bellenberger nannten, schien für Spitznamen prädestiniert, denn in jungen Jahren wurde er wegen der Frisur und dem spitzbübischen Lächeln auch mit der Comic-Figur Mecki verglichen.

Rudolf Mang kam am 17. Juni 1950 in Bellenberg zur Welt. Zusammen mit seinem vier Jahre älteren Bruder Xaver Mang sollte der gelernte Fernmeldemechaniker das Gewichtheben, eine Randsportart in Deutschland, in den Blick der Öffentlichkeit rücken. Neben Meistertiteln auf Bezirks- und Landesebene in Baden-Württemberg errangen die Brüder bei den deutschen Jugendmeisterschaften die Vizemeisterschaft. Wassili Alexejew, Koloss der damaligen UdSSR, war Rudls ewiger Gegenspieler. "Es war ein Zweikampf der stärksten Männer der Welt", so Schrapp.

Rudolf Mang mit seiner Olympia-Medaille. Er blieb dem Kraftsport treu und führte in Bellenberg ein Fitnessstudio. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Mit seinem Trainer Josef Schnell aus Schrobenhausen wurde der Rudolf Mang innerhalb von drei Jahren an die Weltspitze getrieben: Mit gerade einmal 18 Jahren belegte er bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt Platz fünf und wurde damit bester westdeutscher Athlet. Bei der Europameisterschaft 1971 in Sofia belegte Mang den dritten Platz mit 27,5 Rückstand auf Alexejew. Ein Jahr später war Mang, wie vom Trainer geplant, an seinem Höhepunkt angekommen. Seinen besten Wettkampf lieferte er bei den Europameisterschaften 1972 im rumänischen Constanta. Im Kampf gegen Alexejew schlug er diesen im Drücken mit 230, im Reißen mit 177,5 Kilogramm und führte vor dem Stoßen mit 7,5 Kilogramm Vorsprung. Alexejew, der 232,5 stieß, gelang es aber, Mang mit 222,5 Kilogramm im Stoßen abfangen.

Olympia 72 in München: Das Attentat überschattete alles

Bei den Olympischen Spielen 1972 in München konnte Mang seine Leistung jedoch nicht mehr abrufen. Das Olympiaduell gegen Alexejew stand unter dem Zeichen des Terroranschlags auf das israelische Team, der Wettkampf im Superschwergewicht wurde erst abgesagt und dann um einen Tag verschoben. Mang litt darunter und wurde wieder Zweiter. Freuen konnte er sich über die Silbermedaille zunächst nicht. Dabei erhielt er vom Bundespräsidenten das Silberne Ehrenblatt und von der Gemeinde Bellenberg den Ehrenbrief. Mangs Niederlagenserie gegen den Konkurrenten ging weiter, am russischen Bären scheiterte der Bär von Bellenberg.

Mang stellte aber vier Weltrekorde im Erwachsenen- und 19 im Juniorenbereich auf. 1974 musste er auf Anraten der Ärzte wegen zunehmender gesundheitlicher Probleme durch das harte Training die Karriere beenden. Mang blieb dem Sport treu, eröffnete in Bellenberg ein Fitnessstudio und verlegte sich auf den Ausdauersport.