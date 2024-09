Bellenberg geht in den Untergrund – Arbeiten sollen noch heuer fertig werden

Das Kanalisationssystem in Bellenberg beinhaltet auf dem Weg nach Vöhringen sieben Hebeanlagen. Mit solchen Anlagen wird Abwasser abgeleitet oder auf ein höherliegendes Niveau gepumpt. Drei sind jüngeren Datums, die übrigen vier bedürfen früher oder später der Sanierung. Noch heuer kommen die Schachtbauwerke in der Guido-Oberdorfer-Straße sowie im Bereich Plattenäcker an die Reihe. Der Gemeinderat stimmte einhellig für die dafür veranschlagten Gesamtkosten von rund 100.000 Euro.

Regina Langhans