Bellenberg gibt seine Abfallhoheit nicht an den Landkreis ab

Plus Die Gemeinderäte bleiben dabei: Sie stellen sich gegen eine Rückübertragung der Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm. Sie befürchten Einschränkungen.

Die Mitglieder des Bellenberger Gemeinderats sind sich einig: Sie wollen, dass die Gemeinde sich auch in Zukunft selbst um die Müllabfuhr im Ort kümmert. Einstimmig lehnten die Räte es ab, diese Aufgabe an den Landkreis Neu-Ulm zu übertragen. Die Entscheidung könnte auch Einfluss auf die weiteren Gespräche im Kreistag haben.