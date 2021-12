Bellenberg

12:30 Uhr

Bellenberg honoriert die Arbeit von Vereinen in der Pandemie

Plus Die Gemeinde Bellenberg zahlt örtlichen Vereinen Corona-Hilfen in Höhe von 4532 Euro aus. Auch regional übergreifende Institutionen erhalten Zuschüsse.

Von Regina Langhans

Die Attraktivität einer Gemeinde werde durch die Vereine geprägt, die ihrerseits durch die Einnahmen bei den Veranstaltungen ihre Arbeit finanzieren könnten. Das sagte Bellenbergs Bürgermeister Oliver Schönfeld in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Weil dieser Kreislauf seit fast zwei Jahren durch die Corona-Pandemie unterbrochen sei, gebe es seitens der Kommune auch 2021 eine außertourliche Unterstützung in Form von Corona-Hilfen mit insgesamt 4532 Euro. Die Beträge wurden gemäß den Anträgen der örtlichen Vereine bereits an diese ausbezahlt, wie Schönfeld informierte. Zugleich segnete der Gemeinderat auch die gewohnten Zuwendungen an die örtlichen und regional übergreifenden Vereine und Organisationen ab.

