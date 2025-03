Bellenberg interessiert bei Verkauf auch spätere Nutzung

Nach dem Abriss der ehemaligen Obdachlosenunterkunft an der Bachstraße 4 in Bellenberg steht das Grundstück zum Verkauf an. Wie dabei vorgegangen werden soll, darüber wurde im Gemeinderat debattiert. Ein Modell, das künftig in einem anderen Ort zum Einsatz kam, soll herangezogen werden.

Bürgermeister Oliver Schönfeld erinnerte daran, dass die Fläche der ehemaligen Musikschule nach Maßgabe der meisten Wohnungen verkauft worden war, um dem Wohnungsbedarf in Bellenberg nachzukommen. Für die nun anstehende Veräußerung des Areals an der Bachstraße hat er etwas anderes im Sinn. Der Verwaltung sei beim Verkauf des 1109 Quadratmeter großen Grundstücks auch die zukünftige Nutzung wichtig, betonte Schönfeld. Er schlug eine Bewertung nach den vom Gemeinderat gewünschten Kriterien vor.

Bellenberg setzt auf Konzeptvergabe für Grundstück an der Bachstraße

Doch die Festlegung der Punkte erschien schwierig. Die Ansichten reichten von kleinem Gewerbe wie Büro oder Praxis etwa für Logopädie mit wenig Parkplatzbedarf bis zu reinem Wohngebiet. Dieses eben wegen mangelnder Stellflächen. In der Marktgemeinde Buch war es kürzlich in ähnlicher Weise zu einer sogenannten Konzeptvergabe bei zwei Bauplätzen gekommen. Nun soll auch in Bellenberg nach dem Willen des Ratsgremiums letztlich eine ansprechende Nutzung neben dem Kaufpreis eine Rolle spielen. Dies werde in der Formulierung des Angebots zum Ausdruck kommen: mit Preisvorstellung und dem Wunsch nach einem Konzept für die gedachte Nutzung. Je nach Darlegungen der Grundstücksinteressenten soll der Zuschlag gegeben werden, war sich das Gremium einig.