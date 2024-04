Bellenberg

Bellenberg passt Abholzeiten der Offenen Ganztagsschule an

Die Offene Ganztagsschule in Bellenberg ist mit in die Grundschule der Lindenschule integriert.

Plus Auch Kritik von Eltern ändert nichts an der Entscheidung, die mit staatlichen Vorgaben verknüpft ist. Das Gremium legt sich noch in weiteren Fällen fest.

Von Regina Langhans

Der Gemeinderat Bellenberg hat die Satzung zur Offenen Ganztagsschule (OGTS) einstimmig den Vorgaben der Regierung angepasst und sich damit auch an den umliegenden Grundschulen orientiert. Das bedeutet, dass eine bisherige Abholzeit gestrichen wird. Zudem legte sich das Gremium auf weitere richtungsweisende Entscheidungen fest.

Bislang können Grundschulkinder von der Offenen Ganztagsschule in Bellenberg um 13, 14, und 16 Uhr abgeholt werden. Dies widerspricht aber dem staatlich geförderten pädagogischen Konzept, sodass die 13-Uhr-Zeit im neuen Schuljahr entfällt. Offene Ganztagsschulen, die nicht mit einer Mittagsbetreuung zu verwechseln sind, enden regulär um 16 Uhr und bieten als flexible Abholzeit 14 Uhr an. Wie berichtet, setzen sich aber einige Eltern für den Erhalt der 13-Uhr-Zeit ein und wandten sich in einem anonymen Brief an unsere Redaktion. In einer kurzen Diskussion, bei der auch OGTS-Leiterin Andrea Ostermeier zu Wort kam, kristallisierte sich heraus, dass wohl hauptsächlich in zwei Fällen auf der alten Abholzeit beharrt werde. Ebenfalls auf Nachfrage aus dem Ratsgremium hieß es, dass sämtliche 13-Uhr-Kinder künftig vom 14-Uhr-Angebot Gebrach machten. Für die reguläre Offene Ganztagsschule von Montag bis Donnerstag werden Eltern nicht zur Kasse gebeten. Ein Obolus ist lediglich für verlängerte Betreuung wochentags bis 17 Uhr (fünf Euro) zu entrichten sowie freitags gestaffelt bis 14 Uhr (15 Euro) oder 16 Uhr (40 Euro) und für die zusätzliche Stunde bis 17 Uhr weitere fünf Euro.

