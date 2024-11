Bellenberg startet Geschenkaktion für bedürftige Familien und Senioren zur Weihnachtszeit

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Freude, der Gemeinschaft und des Gebens. Für einige bedürftige Familien und Senioren in Bellenberg stellt diese Jahreszeit jedoch eine besondere Herausforderung dar. Finanzielle Engpässe und Bedürftigkeit können die Festtage belasten. Hierbei sind es ganz individuelle Lebenssituationen, die einen in eine finanzielle Notlage bringen können. Die Gemeinde Bellenberg will mit einer Geschenkeaktion Wünsche bis 25 Euro von bedürftigen Kindern und älteren Menschen erfüllen.

So funktioniert es: Bedürftige Kinder sowie Seniorinnen und Senioren können ihre Wünsche vertraulich bis Montag, 2. Dezember, per E-Mail (kuebler@gemeinde-bellenberg.de), telefonisch (07306/78452) oder per Einwurf in den Briefkasten des Rathauses äußern. Jeder Wunsch wird anonymisiert auf ein Herz übertragen. Am 7. und 8. Dezember werden diese Herzen am Weihnachtsmarkt aufgehängt. Geschenkepatinnen und -paten können sich ein Wunsch-Herz aussuchen und mitnehmen. Im Anschluss kaufen sie das Geschenk, packen es weihnachtlich ein und geben es mit der Nummer auf dem Herz versehen bis 18. Dezember im Rathaus bei Frau Kübler ab. Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger möchten die Gemeinde sicherstellen, dass möglichst viele Kinder und Ältere aus Bellenberg mit dieser Geste glücklich gemacht werden können. (AZ)