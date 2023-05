Bellenberg

Bellenberg testet öffentliche Hundetoiletten mit Funk

Plus Nach Beschwerden stellt die Gemeinde eine neue Hundetoilette auf und testet dazu ein digitales System. Eine geforderte Tempobeschränkung fällt dagegen durch.

Themen wie Hundekot und Tempo 30 sind Dauerbrenner in den Ratssitzungen der Kommunen, aktuell auch wieder in Bellenberg. In ersterem Fall soll eine Hundetoilettenstation mit Funkbenachrichtigung getestet werden. Tempo 30 in zwei Stichstraßen wurde dagegen schlichtweg abgelehnt.

Die Gemeinde plant, eine weitere Station mit Hundekotbeuteln in Richtung Auer Baggersee aufzustellen. Anlass dazu sind Klagen über herumliegende Hinterlassenschaften von Vierbeinern. Eingedenk der Tatsache, dass das Leeren der Hundetoiletten zeitaufwendig ist, will nun der Gemeinderat das Angebot der Lechwerke für eine intelligente Hundetoilette testen. Hierfür überwacht eine entsprechende Sensorik den Füllstand der Kotbeutelstation und den Beutelvorrat, wobei die Daten von den Bauhofmitarbeitern abgerufen werden können.

