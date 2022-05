Bellenberg

vor 18 Min.

Bellenberg verabschiedet sich von einem Stück Industriegeschichte

Die Brandschäden in der Fabrik Sohn von 2020 zeigen sich vor allem am Dach, unter dem der Bügelsaal untergebracht war. Bald ist davon nichts mehr übrig: Der Abriss steht an.

Plus In der Blütezeit arbeiteten in der Fabrik Sohn 300 Menschen. Vor zwei Jahren wütete hier ein Feuer. Jetzt steht der Abriss an. Doch etwas soll bleiben.

Von Regina Langhans

Jahrzehntelang hat das brachliegende, teils belastete Gelände der früheren Reinigungsfirma Sohn am Mühlbach in Bellenberg von besseren Zeiten geträumt. Nun aber geht alles ganz schnell, und die letzten Reste Bellenberger Industriegeschichte werden beseitigt. Das zentral zwischen Bachstraße und Schönebergstraße liegende Areal soll mit neuer Bebauung und Nutzung den Ortskern aufwerten. Dann wird nur noch wenig an den jahrhundertealten Wirtschaftsstandort erinnern, der zuletzt 2020 durch einen Brand von sich reden machte.

