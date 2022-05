Bellenberg will Raser ohne kommunale Verkehrsüberwachung "bekehren"

Plus Den Beitritt zur kommunalen Verkehrsüberwachung hat der Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt. Dabei klagen Bürger über Autos, die zu schnell unterwegs sind.

Die Gemeinde Bellenberg will es noch einmal versuchen: Sie möchte ohne Betritt zur kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) Raser und Parksünder im Dorf zu mehr Rücksichtnahme bewegen. Nach ausführlicher Diskussion soll weiter an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appelliert werden, statt sie mit Geschwindigkeitskontrollen oder Parkaufsicht zur Einhaltung der gebotenen Regeln zu bringen. Bei acht Gegenstimmen und fünf Befürwortern einschließlich Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) hat das Gremium den Beitritt zur KVÜ abgelehnt. Im vorherigen Gemeinderat war das Thema schon einmal diskutiert und ebenfalls abgelehnt worden.