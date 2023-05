Bellenberger Feuerwehr muss wegen Altpapiercontainer ausrücken

Nachdem eine Papiertonne in Brand geraten war, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein Anwohner hatte den qualmenden Altpapierbehälter bemerkt.

Ein Anwohner hat in der Nacht zum Sonntag kurz vor Mitternacht einen qualmenden Altpapiercontainer in der Bellenberger Bahnhofstraße bemerkt. Er verständigte die Feuerwehr. Die konnte die Mülltonne laut Polizei "zügig und ohne Gefahr für andere Personen oder Sachen" löschen. Wer oder was die Mülltonne zum Brennen gebracht hatte, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Zeugenhinweise sollen der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651- 0 gemeldet werden. (AZ)