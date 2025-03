Bellenberger Gemeinderat billigt Außenbestuhlung für neues Café

Seit Jahreswechsel lockt ein neues Café in Bellenberg an der Einfahrt zur Bauerngasse. Nun hat die Bottega Italiana in der Gemeinde um die Genehmigung einer Außenbestuhlung nachgefragt und sie auch erhalten. Das Ratsgremium äußerte sich erfreut über das erweiterte gastronomische Angebot in Bellenberg.

Geplant sind drei Tische mit acht bis zehn Sitzplätzen. Im Idealfall sollen die an der Einfahrt befindlichen Parkplätze dafür weichen und ein Parkverbotsschild darauf hinweisen. Es muss aber geprüft werden, inwieweit die Stellplätze zu dem gegenüberliegenden Seniorenheim gehören. Bleiben sie bestehen, soll ein Schild auf die einstündige Parkerlaubnis hinweisen. Die Bottega Italiana hat im Dezember 2024 eröffnet, sie ist Feinkostladen und Café in einem.