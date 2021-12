Bellenberger müssen von Januar 2022 an mehr für das Wasser bezahlen

Plus Zum 1. Januar 2022 steigen in Bellenberg die Gebühren für Trinkwasser und Abwasser. Unter anderem macht sich der Bau des neuen Hochbehälters bemerkbar.

Auf die Bürgerinnen und Bürger in Bellenberg kommen von Januar 2022 an höhere Kosten bei Wasser und Abwasser zu. Für den Erhebungszeitraum von 2022 bis 2025 betragen die Gebühren für Trinkwasser 1,40 Euro pro Kubikmeter und 1,75 Kubikmeter beim Abwasser. Der Gemeinderat stimmte dem einhellig zu.