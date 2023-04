Bellenberg

Bellenberger wollen ihren Fußweg nach Betlinshausen zurück haben

Plus Ein Antrag des Bellenberger Gemeinderats Peter Gluche könnte Ungemach nach sich ziehen. Nun soll mit einer betroffenen Firma gesprochen werden.

Am Ende der Straße Plattenäcker im Süden von Bellenberg führt ein direkter Fußweg nach Betlinshausen. Allerdings befindet er sich in unterschiedlich gutem Zustand, was auch an seiner geringen Nutzung liegt. Denn diese ist inzwischen durchgängig gar nicht mehr möglich, ein Zaun steht dazwischen. Einige Bellenberger wollen das ändern. Doch das könnte Ungemach nach sich ziehen.

Bürger wünschen sich einen durchgängig benutzbaren Fußweg

Ein Wiederherstellen des Wegs auf Bellenberger Flur zugunsten der kürzesten Fußverbindung nach Betlinshausen erschien im Gemeinderat verschiedentlich sinnvoll, schon allein zur Klärung der unklaren Grundstücksverhältnisse. Den Anstoß dazu gab Peter Gluche (CSU). Er hat den Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern an die Verwaltung weitergegeben, die anfangs noch geteerte und später in einen Grasweg übergehende Strecke so herzustellen, dass sie für Fußgängerinnen und Fußgänger wieder durchgehend benutzbar ist. Doch die Sache hat einen Haken: Der zwischen zwei Anwesen hindurchführende Weg wurde in das daneben befindliche Betriebsgelände mehr oder weniger integriert und mit Material verstellt. Zudem wurde der Bereich mit einem Tor abgeschlossen, sodass die Gartenzäune der nebeneinander liegenden Anwesen eine zusammenhängende Front bilden.

