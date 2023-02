Bellenberg

vor 17 Min.

Bellenbergerin koordiniert Hilfe nach dem Erdbeben in der Türkei

Sylvia Rohrhirsch aus Bellenberg ist erneut im Einsatz für Menschen in Not: Die Bellenbergerin reist als Helferin für Lands Aid ins Erdbebengebiet in der Türkei.

Plus Sylvia Rohrhirsch ist Teil eines Teams der Hilfsorganisation Lands Aid, das am Freitag in die Krisenregion fliegt. Welche Aufgaben in der Türkei auf sie zukommen.

Die Welle der Hilfsbereitschaft ist groß nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei. Viele Menschen wollen helfen - doch damit die Hilfe vor Ort auch tatsächlich ankommt, muss sie koordiniert ablaufen. Damit das geschieht, sind Menschen wie Sylvia Rohrhirsch aus Bellenberg im Einsatz. Sie fliegt am Freitag mit einem Team der Organisation Lands Aid aus Kaufering ins türkische Adana. Ihre Aufgabe: Herausfinden, wo und wie die Menschen vor Ort unterstützt werden können.

