Bellenberg

Bellenbergs Bürgermeister ist nach 100 Tagen schon im Amt angekommen

Bürgermeister Oliver Schönfeld an seinem neuen Arbeitsplatz im Rathaus Bellenberg, wo er seit 100 Tagen anzutreffen ist.

Plus In den ersten 100 Tagen war Bellenbergs Bürgermeister Oliver Schönfeld schon ordentlich gefragt in seinem Amt. Doch er ist jeden Tag aufs Neue neugierig.

Von Regina Langhans

Es ist gerade ruhig rund ums Rathaus in Bellenberg, Feiertage, Corona-Beschränkungen, keine Neuigkeiten, aber möglicherweise konzentrierte Arbeitsstimmung hinter den Fassaden. Die Nachfrage ist berechtigt, denn noch im Herbst tobte nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt der Ersten Bürgermeisterin Susanne Schewetzky ( CSU) der Wahlkampf um die Nachfolge. Um den Chefsessel bewarben sich Manuel Fink ( Freie Wähler) und Oliver Schönfeld, den die örtliche CSU und SPD unterstützten. Schönfeld gewann mit einem denkbar knappen Stimmenvorsprung. Nun ist er 100 Tage im Amt und zieht im Gespräch mit unserer Redaktion eine erste Bilanz.

