Bellenbergs neues Großprojekt ist der Bau der Kindertagesstätte

Plus Mehr als vier Millionen Euro will die Gemeinde Bellenberg im nächsten Jahr investieren. Einige Posten des Haushalts werfen im Gemeinderat Fragen auf.

Der Abriss und Neubau der Kindertagesstätte „Guter Hirte“ ist das größte Vorhaben der kommenden drei Jahre in Bellenberg. Dies zeigt der Ausblick des Gemeinderats auf den Haushalt 2023 und das Investitionsprogramm bis 2026. Nach entsprechenden Ergänzungen hat das Gremium den Aufstellungen der Verwaltung zugestimmt. Die für 2023 geplanten Investitionen belaufen sich auf über vier Millionen Euro.