Betrüger kapert Kundendaten und prellt Bellenberger Firma

Drei Lieferungen im Wert von mehr als 25.000 Euro werden an einen Kriminellen geschickt, vor einem weiteren Großauftrag fliegt der Schwindel auf.

Ein Betrüger oder eine Betrügerin hat ein Unternehmen aus Bellenberg um mehr als 25.000 Euro erleichtert. Der Schwindel flog auf, bevor ein noch größerer Schaden entstand – dank Rechnungen.

Die unbekannte Person tätigte nach Angaben der Polizei zunächst zwei kleinere Bestellungen im Wert von knapp 1000 Euro und ließ diese an die Adresse eines Kunden in Thüringen liefern. Eine weitere Lieferung im Wert von rund 25.000 Euro wurde auf den Namen des Kunden, aber an eine andere Anschrift geordert. In allen drei Fällen wurden gestohlene Kundendaten verwendet.

Bellenberger Unternehmen betrogen, Polizei Illertissen ermittelt

Auf die Großbestellung folgte ein noch größerer Auftrag im Wert von rund 100.000 Euro, abermals an die abweichende Adresse. Diese Lieferung wurde aber nicht mehr versandt, weil der Schwindel aufgeflogen war. Die Thüringer Firma hatte wegen der aus ihrer Sicht überraschenden Rechnungen in Bellenberg nachgefragt. Dadurch wurden der Datenklau und der Betrug bekannt, die Bestellung wurde nicht mehr ausgeliefert. Die Polizei Illertissen ermittelt. Angaben zu den ausgelieferten Waren machte ein Präsidiumssprecher auf Nachfrage nicht. (AZ)