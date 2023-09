Betrüger locken mit Rentenrückerstattung

Ein Mann in Bellenberg bekommt eine SMS, die ihm eine Erstattung von Rentenbeträgen verspricht. Statt eine Zahlung zu bekommen, verliert er aber Geld.

In Bellenberg ist ein Mann Opfer von Trickbetrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann eine SMS bekommen, die ihn über die angebliche Rückerstattung von Rentenbeiträgen informierte. Nach Aufforderung in der SMS gab er über einen dort hinterlegten Link Daten zu seiner Bankverbindung ein. Später bemerkte der Mann, dass ein bisher unbekannter Betrüger über sein Bankkonto Paysafe-Karten im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags gekauft hatte. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Die tatsächlich zuständigen Stellen informieren nicht mittels einer SMS über angebliche Rückerstattungen von Rentenbeiträgen. Solche oder ähnliche SMS sollten grundsätzlich ignoriert und bei der Polizei angezeigt werden, da grundsätzlich von einem Betrugsversuch auszugehen ist. Die Täterschaft versucht auf diese Art und Weise an die Bankverbindungsdaten ihrer Opfer zu gelangen, um sich anschließend finanziell zu bereichern. (AZ)