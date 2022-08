Betrunkener Autofahrer überschlägt sich in Bellenberg

Ein 62-Jähriger fährt betrunken Auto und rammt dabei ein Geländer und einen Zaun. Dann überschlägt er sich mitsamt seinem Auto - bleibt aber unverletzt.

Spuren eines Unfalls unter Alkoholeinfluss: Eine 83-jährige Anwohnerin in der Illerstraße in Bellenberg hat der Polizei am Sonntagmorgen gemeldet, dass ein Auto ihren Zaun gerammt hat. Parallel dazu wurde ein Auto gemeldet, das sich in derselben Straße überschlagen hatte. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, bemerkten sie ein auf der linken Seite liegendes Fahrzeug.

Der 62-jährige Fahrer des Fahrzeugs hatte dieses bereits verlassen und gab an, unverletzt zu sein. Im Gespräch mit ihm stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Unfallfahrer ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Deshalb musste er bei der Polizeiinspektion Illertissen eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Polizei rekonstruiert den Unfallhergang in Bellenberg

Der Unfallhergang lässt sich laut Polizei aufgrund der Position des Autos und der Spurenlage vor Ort wie folgt zusammenfassen: Der Beschuldigte fuhr mit seinem Auto auf der Illerstraße in westliche Richtung. Im Bereich der Brücke über den Altenstädter Kanal kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das Brückengeländer und den Randstein. Dadurch kippte das Auto und kam auf der linken Seite zum Liegen. Der Sachschaden am Zaun der Anwohnerin wird auf 500 Euro geschätzt. Am Brückengeländer wird ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro angenommen. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Bellenberg und Vöhringen unterstützten bei der Verkehrsregelung und Ausleuchtung der Unfallstelle. Der 62-Jährige sieht einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. (AZ)